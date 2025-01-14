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В МИД РФ заявили о готовности России к контактам с США на высшем уровне

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Возможность проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом зависит от Вашингтона, Москва к такого рода контактам готова, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это зависит от американской стороны, президент России неоднократно на эту тему высказывался, и, конечно, готовность Москвы к такого рода контактам имеется", - заявил он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

МИД РФ Сергей Рябков США
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