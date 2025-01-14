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Счетная палата добилась возврата в казну почти 94 млрд руб. в 2024 году

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Счетная палата в 2024 году добилась возвращения в казну почти 94 млрд руб., что является рекордным показателем, сообщил представитель контрольного ведомства Борис Ковальчук.

"В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя: мы вернули в казну почти 94 млрд руб. В этой связи я бы хотел поблагодарить всех коллег за эту работу. И для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет", - сказал Ковальчук во вторник на расширенном заседании Коллегии Счётной палаты, приуроченном к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.

Он отметил, что с 1995 года Счетная палата провела более 12 тыс. мероприятий, выявила нарушений и недостатков на общую сумму около 16 трлн руб., более 240 млрд было возвращено в казну.

"Важнейшим для нас показателем является экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней", - сказал Ковальчук.

По его словам, в 2022 году Счетная палата обеспечила возврат 8,8 млрд руб., в 2023 году - 26 млрд руб.

14 января 1995 года вступил в силу ФЗ "О Счетной палате РФ".

Счетная палата
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