Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки трех контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили три контратаки подразделений вооруженных сил Украины, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

В ходе боев "подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное", говорится в сводке.

По данным ведомства, за сутки ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области.

Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет, говорится в сообщении министерства.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты, 168 бронетранспортеров, 1561 боевую бронированную машину, 1474 автомобиля, 364 артиллерийских орудия", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, также за все время были уничтожены 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.