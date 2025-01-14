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Гидрометцентр прогнозирует в отдельных регионах 40-градусные морозы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В некоторых регионах России прогнозируется температура на 5-16 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Есть регионы, где очень низкие температуры будут. За счет того, что над Карским морем, над Новой Землей развивается циклон, в его тылу начнет поступать очень холодный воздух, и в Ямало-Ненецком округе температуры будут на 5-8 градусов ниже нормы, и будут уже в диапазоне минус 33-36 градусов", - сказал он.

На 11-16 градусов ниже нормы с 15 по 19 января будет на севере Сибирского федерального округа - на севере Красноярского края, где на Таймыре прогнозируется понижение температуры до минус 49 градусов, а в Эвенкии 15-17 января температура понизится до минус 41 - минус 46 градусов, что на 7-9 градусов будет ниже нормы.

"В Магаданской области в конце недели температура повысится, а пока в Магаданской области, на Чукотке температура на 5-8 градусов ниже нормы и в диапазоне минус 40 - минус 48 градусов. Даже на Камчатке с 15-18 января на 5-9 градусов температура ниже нормы и будет в диапазоне минус 35 - минус 39 градусов", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Таймыр Роман Вильфанд Эвенкия Чукотка Красноярский край ЯНАО
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