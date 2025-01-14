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Матвиенко рассчитывает на высокий уровень представительства Словакии на параде Победы в Москве 9 мая

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России рассчитывают, что Словакия будет представлена на высоком уровне 9 мая этого года на параде в Москве, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник на встрече с вице-спикером Национального совета Словакии Андреем Данко.

Она также отметила, что что 4 апреля в Словакии будут проходить мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы.

"Эта победа далась очень дорого ценой. Более 60 тысяч красноармейцев похоронены на словацкой земле. Также и большое количество словаков, которые плечом к плечу с нашими товарищами сражались за независимость и победу", - отметила Матвиенко.

В свою очередь Данко отметил, что две страны объединяет история. "Мы уважаем ваших родителей, которые погибли за освобождение от фашизма", - сказал словацкий парламентарий.

По его словам, как считают в Братиславе, для Словакии "с точки зрения истории, сотрудничества в области энергетики, торговли самый большой потенциал - в Российской Федерации".

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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