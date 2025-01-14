Российские военные провели на Балтике учения с истребителями и бомбардировщиками

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Истребители Су-30СМ2 и бомбардировщики Су-24М на учениях отработали нанесение ударов по кораблям условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота. Учения были плановые.

"В рамках учений осуществлялось взаимодействие бомбардировщиков Су-24М с многоцелевыми истребителями Су-30СМ2, что позволило отработать совместные действия по условному нанесению удара по кораблям условного противника", - говорится в сообщении.

В ходе учений экипажи Су-24М и Су-30СМ2 отработали взаимодействие между различными воздушными средствами, а также координацию действий при выполнении боевых заданий в сложных метеорологических условиях.

"Помимо вылетов в морские полигоны, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчиками разыгрываются тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили в пресс-службе.