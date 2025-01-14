Минобрнауки РФ подготовило проект о создании стипендии имени Жириновского

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки России разработало проект постановления правительства о назначении с 1 сентября 2025 года 20 стипендий имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам за успехи в области востоковедения и госуправления.

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Стипендии имени Жириновского предлагается назначать ежегодно с 1 сентября.

10 стипендий в размере 15 тыс. рублей предназначаются студентам, которые имеют "значительные достижения в области востоковедения и государственного управления". Столько же стипендий в 20 тыс. рублей планируется направлять аспирантам, имеющим значительные достижения в области государственного управления.

Идея создать стипендию имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского принадлежит главе партии Леониду Слуцкому.