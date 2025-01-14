Лавров обсудил ситуацию на Украине с вице-спикером парламента Словакии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшейся в Москве во вторник встречи с вице-спикером Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андреем Данко разъяснил первопричины украинского конфликта.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине. С российской стороны даны подробные разъяснения первопричин и генезиса конфликта, акцентирована контрпродуктивность позиции "коллективного Запада", продолжающего "накачивать" киевский режим вооружением", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что на встрече обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, отмечена важность возобновления диалога парламентариев двух стран.