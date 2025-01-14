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Трассу из Симферополя до админграницы с Херсонской областью расширят до четырех полос

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Трассу Симферополь - Джанкой расширят до четырех полос к 2030 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Частью Азовского автодорожного кольца должна стать дорога Симферополь - Джанкой, она (протяженностью - ИФ) более 120 километров. До 2030 года Росавтодором планируется реконструкция и расширение до четырех полос, поэтапно", - сказал Хуснуллин во вторник на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя с участием президента РФ.

Вице-премьер также сообщил, что в ближайшие три года в Крыму построят и отремонтируют в рамках госпрограммы развития полуострова 29 дорожных объектов, что позволит довести до нормативного состояния более 2 тысяч километров дорог.

Трасса Симферополь - Джанкой проходит от столицы республики до административной границы с Херсонской областью, является участком федеральной трассы Р-280 "Новороссия" (Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь). Ее протяженность составляет 118 километров.

Сейчас большая часть трассы - двухполосная, имеет II техническую категорию. В июне прошлого года она передана в федеральную собственность. Оперативное управление осуществляет ФКУ "Упрдор "Тамань", которая также управляет 999 км автомобильных дорог федерального значения в пяти регионах Российской Федерации, их них 522 км - в составе федеральной трассы Р-280 "Новороссия" на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Республики Крым.

Марат Хуснуллин Крым Симферополь Херсонская область
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