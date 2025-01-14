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Путин поддержал идею продлить госпрограмму по развитию Крыма до 2030 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина продлить госпрограмму по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"Вы предлагаете продлить программу (по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя - ИФ) до 2030 года? (...) Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", - ответил Путин Хуснуллину во вторник на совещании, посвященном программе.

Вице-премьер попросил продлить программу с сохранением объема финансирования не ниже уровня, который был в последние годы. По его словам, продление позволит обеспечить выполнение поставленных задач по строительству.

Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя утвердили в августе 2014 года, с тех пор она изменялась более 10 раз. Изначально программа была рассчитана до 2020 года включительно, затем ее несколько раз продлевали, в том числе в феврале 2021 года - до 2025 года включительно. Государственная программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" утверждена в 2019 году.

Владимир Путин Крым Севастополь Марат Хуснуллин
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