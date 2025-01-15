ИМЭМО: проблемные узлы в российской экономике

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" продолжает знакомить читателей с ежегодным прогнозом ИМЭМО им. Е. Примакова РАН по теме "Россия и мир: 2025". В прошлом материале наш обозреватель Вячеслав Терехов уделил внимание некоторым трендам развития мировой экономики и политики.

В этом выпуске речь пойдет о российской экономике, а точнее о проблемах, которые стояли перед российской экономикой в предыдущие годы.

Три этапа радикального разворота

Хотя исследовательский сборник посвящен прогнозам на текущий год, но по мнению авторов, без выяснения проблем, доставшихся нам в наследство из прошедшего периода, невозможно делать даже общие прогнозы на 2025 год.

В последние годы перед страной стояла основная задача - перейти от краткосрочной антикризисной адаптации к созданию предпосылок для продолжения динамичного экономического роста, как минимум, в среднесрочной перспективе. Это достигалось с помощью проведенных в стране трех этапов радикального разворота в экономике.

Первый этап относится к 2022 году. Тогда за счет радикальной переориентации внешнеэкономических связей и проведения мер макроэкономической стабилизации удалось избежать ожидавшегося инициаторами антироссийских санкций коллапса российской экономики. Страна вышла на умеренные темпы падения ВВП в размере 1,2%, что оказалось даже меньше показателя времен коронавирусного кризиса 2020 года (минус 2,7%).

Второй разворот был в 2023 году, когда в результате поддержки расширения внутреннего спроса за счет замещения импортных поставок отечественной продукцией стране удалось обеспечить уверенный рост ВВП на 3,6%.

Для сохранения динамики роста в 2024 году российской экономике предстояло найти механизмы наращивания выпуска промышленной продукции путем устранения узких мест в сфере предложения. Сложность решения этой задачи была в том, что надо было учитывать при этом и уже достигнутый уровень спроса.

Однако, как отмечается в сборнике, "прогресс на этом пути оказался достаточно ограниченным".

В чем причины?

На протяжении первой половины прошедшего года российская экономика продолжала опираться на потенциал развития, накопленный в предшествующем году. Но уже во втором квартале проявились признаки замедления роста (если в январе-марте ВВП страны вырос на 5,4% в годовом выражении, то в апреле-июне соответствующий показатель составил 4,1%). Торможение роста ВВП ускорилось и в третьем квартале до 3,1%.

К числу основных факторов, приведших к такому результату, относится исчерпание в условиях санкций экстенсивных возможностей провести географическую переориентацию внешней торговли России. Сказались также нарастающие проблемы доступности рабочей силы и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Однако, несмотря на это, результаты развития национальной экономики по итогам января-октября 2024 года оказались вполне позитивными: ВВП страны за первые три квартала того года увеличился на 4,2%, что на один процент больше, чем в 2023.

В ежегоднике отмечается, что за январь-октябрь 2024 года промышленное производство также демонстрировало расширение по сравнению с предыдущим периодом. В исследовании подчеркивается в качестве существенного тот факт, что "рост обрабатывающих производств происходил по широкому кругу отраслей - от производства компьютеров, электронных и оптических изделий (34,8%), готовых металлических изделий (29,8%)", а также был увеличен выпуск автотранспортных средств, лекарственных препаратов, медицинских материалов, мебели, пищевых продуктов.

Таким образом, делается вывод в исследовании, "расширение внутреннего спроса затронуло производство как инвестиционных, так и потребительских товаров".

"Это, в свою очередь, опровергает популярное среди части экспертов представление о том, что главным источником расширения внутреннего спроса являются бюджетные расходы. Но де-факто во многих сегментах потребительского сектора происходило замещение ставших недоступными импортных товаров товарами внутреннего производства, что и обусловливало позитивную динамику в соответствующих отраслях", - отмечают эксперты.

Сдерживающие факторы экономического роста

В исследовании значительное внимание уделяется анализу сдерживающих факторов экономического роста. Отмечается, что "воздействие изменений внешнеэкономической конъюнктуры (в том числе санкции) оказало влияние прежде всего на объемы сырьевого экспорта и как следствие, на показатели работы добывающей промышленности. Выпуск ее продукции на протяжении января-октября 2024 года снизился на 0,7% в годовом выражении".

"В качестве еще более значимого ограничителя экономического роста в экспертных дискуссиях неизменно фигурировал недостаток кадров. В частности, по данным опроса, проведенного среди участников национального проекта "Производительность труда", 67% предприятий несырьевого сектора недостаток кадров назвали в качестве главной проблемы, мешающей развитию экономической деятельности", - говорится в исследовании.

"Дефицит рабочей силы приводит к дополнительным издержкам работодателей (номинальная среднемесячная заработная плата работников организаций увеличилась на рассматриваемый период на 118,0% и в ряде случаев обусловливает принципиальную невозможность нанять квалифицированных сотрудников даже при условии повышения заработной платы)", - сообщают эксперты.

Помимо общего роста внутреннего спроса в национальной экономике, сложившаяся проблема, как минимум, имеет два дополнительных источника: во-первых, переток рабочей силы в сектор обороны и безопасности; во-вторых, спрос на нее со стороны новых сервисных секторов, связанных со сборкой, упаковкой и доставкой заказов населения и бизнеса.

По данным Минпромторга, в соответствующих секторах в прошлом году было занято порядка 1,5 млн человек, заработная плата которых часто превосходит вознаграждение за труд в реальном секторе экономики.

В исследовании делается вывод, что "налицо структурная диспропорция, серьезное обсуждение которой необходимо для четкого понимания вызовов, стоящих перед российским рынком труда".

Проблемы инфляции

"Другая проблема, тесно связанная с ростом внутреннего спроса в условиях ограниченных возможностей расширения предложения, заключается в ускорении инфляции. В январе-октябре рост потребительских цен в России составил 8,3% по сравнению с 5,5% годом ранее. Руководство ЦБР, ориентируясь на установленный еще в 2015 году целевой показатель годовой потребительской инфляции в размере 4%, в 2024 году осуществляло последовательное повышение ключевой ставки, мотивируя его необходимостью приведения инфляции к указанному целевому показателю", - говорится в исследовании.

Но, "во-первых, целевой показатель инфляции в размере 4% мог бы рассматриваться в качестве приемлемого ориентира в стабильной макроэкономической ситуации. Сейчас речь идет о турбулентных геополитических условиях, в которых предъявляются новые вызовы как российской экономике, так и политике ее стимулирования, и потому его правомерность (показателя в 4%) не является бесспорной".

Ученые подчеркивают, что "адекватная экономическая дискуссия по этому вопросу, однако, до сих пор отсутствует".

Авторы исследования подчеркивают также, что "сокращение стимулов к росту потребительского кредитования может не менее эффективно противостоять росту инфляционных тенденций, не имея при этом негативных последствий, связанных с повышением ключевой ставки".

Ученые напоминают в связи с этим о ключевой задаче на ближайшие годы, а она заключается "в создании условий для расширения предложения товаров и услуг в условиях возросшего внутреннего спроса". Именно это, по их мнению, "будет способствовать в том числе и снижению инфляционных тенденций".

Именно в этом случае "проявившиеся в 2024 году факторы замедления российской экономики смогут быть в существенной мере нейтрализованы, что обеспечит темпы роста ВВП в 2025 году в диапазоне не менее 2,5-3%. В противном случае, то есть при отсутствии прогресса в поддержке предложения товаров и услуг и удержании высокого уровня ключевой ставки, темпы экономического роста вряд ли удержатся на уровне выше 2%".

Развитие сельского хозяйства

В ежегодном прогнозе значительное внимание уделяется российскому сельскому хозяйству. Делается вывод, что для него 2024 и 2025 годы "ожидаются в целом приемлемыми". В частности, в растениеводстве прогнозируется значительный (хотя немного ниже среднего до последнего времени) сбор зерна – 130 млн тонн, в том числе пшеницы – 83 млн тонн. При некотором снижении сборов подсолнечника ожидаются хорошие урожаи риса, сои и рапса, стабилизация производства сахара и подсолнечного масла.

"В целом Россия, вероятно, сохранит хорошие позиции в глобальном производстве ряда важнейший продуктов растениеводства", - считают эксперты.

Речь идет о четвертом месте по пшенице, втором месте по ячменю и ржи, двенадцатое - по кукурузе и т.д.

"В 2025-2026 сельскохозяйственном году возможно увеличение сбора зерна, хотя из-за неблагоприятных погодных условий, по оценке экспертов, к концу 2024 году посевы озимых находились в неопределенном состоянии", - сообщается в исследовании. Но "в конечных мировых запасах пшеницы РФ может занять пятое место, ржи, подсолнечника и подсолнечного масла – третье, сахара – одиннадцатое".

Эти успехи в производстве основных агропромышленных товаров особенно важны, учитывая, как отмечается в ежегоднике, "опасения, что в 2025 году может начаться процесс нарушения системы океанских течений, чреватый в перспективе резкими изменениями климата с катастрофическими последствиями для мирового производства продовольствия".