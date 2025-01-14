В Ульяновской области обнаружили похожий на БПЛА объект

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Похожий на беспилотник объект упал в районе рабочего поселка Цильна Ульяновской области во вторник, сообщается в телеграм-канале Центра развития регионом (ЦУР) Ульяновской области.

"По информации компетентных органов, недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают саперы.