Три украинских беспилотника сбиты над Орловской, Белгородской и Липецкой областями

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные сбили три украинских дрона над Орловской, Белгородской и Липецкой областями во вторник вечером, сообщили в Минобороны РФ.

"14 января с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Орловской, Белгородской и Липецкой областей", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении дрона над территорией региона.