К 80-летию Победы в России запущен телеканал «Патриот»

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запущен телеканал "Патриот", сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

В пресс-службе уточнили, что старт вещания приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества.

"Слоган нового телеканала — "Кино любимой страны"— отвечает задачам редакции по созданию программной сетки, в основе которой художественные фильмы и сериалы, рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа. Библиотека телеканала насчитывает более 1000 часов контента легендарного Киноконцерна "Мосфильм", архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий", - отметили в пресс-службе.

Среди картин, которые будут транслироваться в эфире, - "Пришёл солдат с фронта" Николая Губенко, "Баллада о солдате" и "Сорок первый" Григория Чухрая, "Бабье царство" Алексея Салтыкова, киноэпопея "Освобождение" Юрия Озерова, "Иваново детство" Андрея Тарковского, а также "Война и мир" и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна, "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой. Также зрители увидят довольно редкие ленты: "Время, вперёд!" Михаила Швейцера и Софьи Милькиной, "⁠Комиссар" Александра Аскольдова, "⁠Крылья" Ларисы Шепитько, "⁠Так жить нельзя" Станислава Говорухина, "⁠Оптимистическая трагедия" Самсона Самсонова, "⁠Тимур и его команда" Александра Бланка и Сергея Линкова.

Кроме того, в сетке — современные сериалы и фильмы.