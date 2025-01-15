В РФ заявили об ударе по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим ВПК Украины

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военные утром нанесли удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

По словам военных, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.