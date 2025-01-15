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Ставрополье планирует забрать в собственность все бюветы с минералкой Кавминвод

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья готовы вернуть в собственность бюветы с минеральной водой, которые расположены на территории санаториев Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на пресс-конференции в среду.

"До подачи иска об изъятии санаториев (иск Генпрокуратуры от 2022 года об изъятии в пользу РФ 34 санаториев и объектов в КМВ, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам - ИФ) у нас была договоренность с профсоюзами о том порядке объектов, которые мы заберем в государственную собственность. Этот иск был наложением на юридически значимые действия через суд. Мы не смогли этого делать. В начале февраля сейчас мы опять встречаемся, возобновляем договоренности, которые у нас были, и хотим вообще все бюветы забрать в Ставропольский край. Не будет никакой платной воды", - сказал губернатор.

По его словам, региону важно, чтобы доступом к минеральной воде обладали не только санатории, но и все туристы, приезжающие на Кавминводы.

Кавказские Минеральные Воды – группа курортов федерального значения в Ставропольском крае и особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации. В КМВ входят города и города-курорты: Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, а также Георгиевский, Минераловодский Предгорный городские округа.

Ставропольский край Кавказские Минеральные Воды
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