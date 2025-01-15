Минпромторг предложил блокировать продажу никотинсодержащей продукции по цене ниже минимальной

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается блокировать продажу никотинсодержащей продукции, если ее цена ниже установленной минимальной. Кроме того, с 1 сентября 2025 года предложено запретить продажу такой продукции по цене ниже установленной минимальной.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, проект размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Предлагается ввести блокировку продажи на кассе и отказ в приеме документов оператором государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ) при обороте никотинсодержащей продукции, если фактическая цена ее реализации будет ниже минимальной цены (МЦ), рассчитанной согласно правилам определения минимальной цены на никотинсодержащую продукцию, утвержденным постановлением правительства РФ от 14 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Проект также предусматривает введение с 1 сентября 2025 года запрета на продажу никотинсодержащей продукции по цене ниже установленной минимальной. "Это позволит бизнес-сообществу планомерно подготовиться к введению новых требований", - полагают в ведомстве.

Проект постановления разработан по поручению правительства РФ и направлен на использование цифровых технологий для пресечения оборота никотинсодержащей продукции с нарушениями требований к минимальной цене, говорится в пресс-релизе.