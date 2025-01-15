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Медведев заявил о выполнении задачи по поставке в ВС военной техники и вооружений в 2024 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Поставленная президентом России задача поставки в войска военной техники и вооружений в прошлом году была выполнена, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники. Их поставки осуществлены практически в полном объеме. При этом по ряду позиций начата опережающая поставка по плану 2025 года", - сказал Медведев на совещании об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в 2024 году и о планах на 2025 год.

"В целом, задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что немало сделано и для развития производственных мощностей, а также внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК. "Совместными усилиями активно наращивали объемы производства по многим позициям, учитывая опыт боевых действий. Сегодня у нас есть эффективная и налаженная система производства и поставки в войска востребованных вооружений и специальной техники", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Совбез РФ
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