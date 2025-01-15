Утвержден план производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - План производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год утвержден и обеспечен финансированием, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наша основная задача на текущий год - сохранить набранные в прошлом году темпы. Утвержден график производств особо востребованных образцов вооружений на 2025 год. По значительному числу позиций объемы этой работы увеличены", - сказал он на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения.

Медведев также заявил, что, по информации Минобороны, все пункты плана обеспечены финансированием.

"Естественно, мы продолжим обращать самое пристальное внимание на техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности", - добавил он.