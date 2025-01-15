Путин присвоил семи российским городам звание "Город трудовой доблести"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил городам Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард почетные звания "Город трудовой доблести".

Такие звания были присвоены "за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.