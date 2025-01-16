МИД России анонсировал визит министра иностранных дел Киргизии 22 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Киргизии посетит Россию 22 января, запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" 22 января в Москве запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Киргизской республики в рамках официального визита в нашу страну. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств России и Киргизии обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества, в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. Предполагается обмен мнениями по вопросам евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, координация совместных шагов на международных площадках, и особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с учётом председательства Киргизии в организации в текущем году", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Киргизии на период 2025-2027 гг.

Захарова также сообщила, что 20 января запланировано очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. 23 января под председательством Лаврова состоится заседание попечительского совета поддержки защиты прав соотечественников, которые проживают за рубежом.