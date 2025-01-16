Аэропорт "Мурманск" возобновил штатную работу после непогоды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Мурманск" вернулся к работе в штатном режиме после ограничений, введенных ранее в четверг из-за непогоды, сообщила пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время в связи с погодными условиями задерживаются 12 рейсов", - говорится в сообщении.

Прибытие задержанных самолетов ожидается до 19 часов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживаются рейсы из Москвы, Петербурга, Архангельска и Казани.

Ранее 16 января в Мурманской области из-за резких температурных перепадов, дождя и сильной гололедицы ввели режим повышенной готовности. Из-за гололеда на отдельных участках федеральной трассы "Кола" и региональных дорогах действуют ограничения.

По данным Мурманского гидрометцентра, в регионе наблюдается потепление до плюс 3 градусов. Идет мокрый снег, дождь. Синоптики предупреждают о сильной гололедице.