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РФПИ изучит возможности партнерств со странами БРИКС в добыче редкоземельных металлов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) изучает возможности для партнерства с Китаем и другими членами БРИКС в области добычи редкоземельных металлов, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В случае, если мировой рынок минерального сырья столкнется с нехваткой ресурсов, Россия в целом даже может выиграть в такой ситуации с учетом наличия огромных запасов редкоземельных металлов и других ископаемых. Скорее всего, подобное развитие событий подтолкнет разные страны более интенсивно сотрудничать, создавать партнерства для более эффективной добычи редкоземельного сырья, строить соответствующую инфраструктуру. Мы рассматриваем множество возможностей для партнерства с Китаем и другими странами БРИКС в сфере совместной добычи редкоземельных металлов", - сказал Дмитриев в ходе выступления на Future Minerals Forum в Эр-Рияде в четверг.

Глава РФПИ подчеркнул, что при этом санкции и другие меры противодействия не улучшают ситуацию в секторе, где ощущается нехватка ресурсов, они усложняют добычу сырья, поставки и задерживают "зеленый переход", тем самым препятствуя мировому технологическому развитию.

Дмитриев также отметил, что Россия видит много инвестиционных возможностей в добыче полезных ископаемых в Арктике.

"Важно понимать, что спрос на ресурсы будет только расти. По оценкам Glencore, к 2050 году миру понадобится удвоить добычу меди, а производство никеля должно вырасти в 4 раза для обеспечения поставленных целей по достижению углеродной нейтральности. Поэтому у России, США и других стран в этом отношении есть много общего - нам важна экология, нам важно обеспечить стабильные и предсказуемые поставки ресурсов", - сказал глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев РФПИ
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