Фонд президентских грантов создаст Школу управления НКО и Центр развития цифровых сервисов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о развитии инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций. Речь в нем идет о создании АНО "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" и АНО "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов"

Указ от 16 января размещен на официальном портале правовой информации.

"В целях развития инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" и автономной некоммерческой организации "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов", - говорится в указе.

Учредителем Школы и Центра устанавливается Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, который, согласно указу, меняет свое наименование на "Фонд президентских грантов ".

Фонд должен утвердить уставы Школы и Центра, определить состав имущества Фонда (включая результаты интеллектуальной деятельности), передаваемого Школе и Центру в качестве имущественного взноса Фонда, и передать им указанное имущество.

В 2025-2027 годах Фонд должен предоставить гранты президента на развитие гражданского общества. "Школе - в размере 100 000 тыс. рублей ежегодно на оказание некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", информационной, консультационной, методической и организационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования их работников и добровольцев (волонтеров); Центру - в размере 250 000 тыс., рублей ежегодно на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможность участия указанных некоммерческих организаций в конкурсах на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и иных конкурсах, проводимых при содействии Фонда и (или) Центра, и информационных ресурсов, содержащих сведения о деятельности и механизмах поддержки таких некоммерческих организаций", - говорится в указе.

Правительству поручено до 1 мая 2025 года представить предложения по приведению актов президента в соответствие с настоящим указом; до 1 июня 2025 года привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Указ вступает в силу со дня его подписания.