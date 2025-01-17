На "Госуслугах" появился гостевой доступ для нанимателей жилья

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В январе в приложении "Госуслуги Дом" появился гостевой доступ, сообщил Минстрой.

"Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в "Госуслуги Дом", не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения", - объяснил через пресс-службу замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО "Оператор информационной системы". Оценить приложение смогли уже более 8 млн россиян.

Собственники жилых помещений многоквартирного дома могут выдать доступ к своей недвижимости людям, которым они доверяют, чтобы делегировать им передачу показаний, оплату счетов, отправку заявок в управляющую организацию, заказ поверки счетчиков и просмотр отчетов о капитальном ремонте. Для этого требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на "Госуслугах", а также установленное приложение на телефоне собственника и гостя. После подтверждения собственником гостевого доступа, гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением "Гостевой доступ".

При этом гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость. Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость - отказаться от предоставленного функционала.

Кроме того, теперь приложение стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

"Мы понимали, как это важно, ведь в нашей стране более 17 млн таких домов. Их владельцам будут доступны передача показаний счетчиков, заказ их поверки, оплата жилищно-коммунальных услуг, обращение в ресурсоснабжающие организации и в службу поддержки приложения. Они также могут выдать гостевой доступ родственникам и нанимателям жилья", - отметил гендиректор АО "Оператор информационной системы" Владислав Колесников.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.