В России 53,2% арендаторов жилья хотели бы снимать новостройку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Больше половины арендаторов жилья хотели бы снимать квартиру в новостройке, подсчитали в "Яндекс.Аренда".

"53,2% россиян с опытом аренды и те, кто планирует снимать жилье в ближайшее время, отдают предпочтение квартирам во вчерашних новостройках", - говорится в исследовании компании.

Еще почти 20% опрошенных готовы рассмотреть дома не старше 30 лет. Среди советского старого жилого фонда наиболее востребованными оказались "брежневки" (11,4%) и "хрущевки" (10%). Меньше всего респондентов хотели бы арендовать жилье на долгосрочный период в "сталинке" - 9,5%.

"Эпоха постройки дома отвечает не только запросам на эстетику, но и влияет на практические требования будущих жильцов: состояние ремонта, шумо- и теплоизоляция, высота потолков, площадь отдельных помещений в квартире. Также в более новых проектах предусмотрены современные подходы в организации доступа в подъезд и наличие необходимой инфраструктуры непосредственно на территории жилого комплекса", - объяснил Роман Жуков, руководитель сервиса "Яндекс.Аренда".

Квартиры во вчерашних новостройках могут стоить в 1,5-2 раза дороже, чем квартиры аналогичных параметров, но в более старых домах. Они обгоняют по стоимости даже квартиры в домах 2000-х - 2010-х годов. Так, например, в Москве стоимость сдаваемой "однушки" площадью 30 кв. м в доме 2022 года постройки, расположенном на севере столицы в 13 минутах пешком от метро "Водный стадион", может составлять 130 тысяч рублей. Похожая по параметрам однокомнатная квартира со свежим ремонтом в хрущевке в той же локации может обойтись в 65 тысяч рублей в месяц.

"Мы ожидаем, что в 2025 году тренд на переход части "вчерашних" новостроек в сегмент долгосрочной аренды в крупнейших городах сохранится. Они будут пополнять экспозицию на рынке долгосрочной аренды", - прогнозирует Жуков.

На рынке аренды изменились не только предпочтения арендаторов, но и критерии для арендодателей. Так, по данным ЦИАНа, 9 из 10 собственников съемного жилья не против арендаторов с детьми. И доля таких собственников растет. Если сейчас только каждый 8-й собственник отказывается заселять жильцов с детьми, то 3 года назад - каждый 4-й. Для сравнения, арендаторам с домашними питомцами значительно сложнее найти подходящий вариант - в среднем по крупным городам только треть собственников готова заселить арендаторов с четвероногими друзьями.