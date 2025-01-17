Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская армия отразила контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, контратаку "противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования".

"Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", - заявили в ведомстве.