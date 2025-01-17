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Суд по заявлению АСВ запретил выезд из РФ двум экс-руководителям банка БФТ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского банка БФТ) 15 января запретил выезд из РФ бывшему члену правления банка Елене Веркиной и экс-главе филиала банка в Санкт-Петербурге Сергею Пулину.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении их к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой составляет 2,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции в июле 2019 года привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам банка БФТ бывших председателя правления банка Василия Киреева, зампреда правления Алексея Макарова, Веркину и Пулина, а также приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Позднее вышестоящие инстанции подтвердили этот судебный акт.

Арбитражный суд Московского округа 29 января 2024 года по заявлению АСВ в рамках рассмотрения спора арестовал имущество Веркиной и Пулина на сумму 898,3 млн рублей.

Дело рассматривалось по жалобе АСВ на отказ судов нижестоящих инстанций арестовать имущество экс-руководителей банка.

ЦБ РФ отозвал у банка БФТ лицензию на осуществление банковских операций 2 июня 2014 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, пояснялось в информации регулятора.

В июле того же года суд признал банк банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ.

По результатам проведенного временной администрацией финансового обследования банка БФТ было установлено, что на дату отзыва лицензии сумма обязательств банка перед его кредиторами составила 3,2 млрд рублей, а сумма активов – 835,9 млн рублей, т.е. обязательства банка превышали его активы на 2,4 млрд рублей.

Банк БФТ по итогам первого квартала 2014 года занимал 351-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Агентство по страхованию вкладов АСВ БФТ
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