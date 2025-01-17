"Аэрофлот" взыскал с пассажирки убытки за разбитый градусник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд обязал пассажирку самолета возместить авиакомпании "Аэрофлот" убытки, которые понесла компания в связи с повреждением ртутного градусника на борту, сообщает пресс-служба горсуда.

Авиакомпания подала к пассажирке иск о взыскании убытков. По данным истца, она в нарушение действующих правил пронесла в салон медицинский термометр, содержащий ртуть. Он был поврежден, на борту произошло ртутное загрязнение. Авиакомпании пришлось провести санитарную обработку салона, что привело к определенным расходам.

Поскольку между действиями ответчика и понесенными "Аэрофлотом" убытками установлена причинно-следственная связь, суд решил взыскать с пассажирки требуемую суммы.

Решение пока в законную силу не вступило.

Сумма ущерба, дата инцидента и авиарейс в пресс-релизе не названы.