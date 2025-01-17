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Эксперт Роспотребнадзора не ждет существенного подъема заболеваемости гриппом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В РФ отмечаются единичные случаи гриппа, с учетом успешной компании по вакцинации ожидать существенного подъема заболеваемости гриппом не приходится, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"В этом году отмечаются единичные случаи гриппа, в основном Н1N1, но нужно понимать, что серьезная инфекция, особенно при наличии комарбидной патологии, в основном, возникает у детей раннего возраста и у лиц старше 65 лет. Учитывая, что в этом году успешно завершена кампания вакцинации против гриппа - привито более 82 млн человек, ожидать существенного подъема заболеваемости гриппом не приходится", - сказал Горелов.

Он отметил, что сейчас заболеваемость в РФ не превышает средних многолетних показателей за последние 5 лет, а резкое снижение регистрации новых случаев на новогодних праздниках является традиционным, так как происходит разобщение коллективов, а также снижается количество обращений за медицинской помощью в случае ухудшения состояния здоровья. "Поэтому любое отклонение от этих низких цифр, в данном случае - повышение заболеваемости, выглядит, как тренд к росту. А, на самом деле, особого роста нет", - добавил он.

Также Горелов уточнил, что эндемический H1N1, так называемый свиной грипп, входит в состав и трёхвалентной и четырёхвалентной вакцин.

"Однако нужно помнить, что даже если человек вакцинирован от гриппа, есть множество других респираторных вирусов - больше 250, их никто не отменял. Поэтому респираторный этикет всегда остается актуальным в холодное время года", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московские специалисты прогнозируют новую вспышку свиного гриппа. ПО данным СМИ, активность вирусов А(H1N1)09 и гриппа В выросла за последний месяц.

Роспотребнадзор Александр Горелов
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