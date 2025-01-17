Кабмин РФ продлил до конца года норму о закрытых закупках компаниями из особого перечня

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до конца 2025 года норму о проведении юрлицами из особого перечня своих закупок в закрытом режиме. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено действие положения, обязывающего организации, на которые распространяется президентский указ №221 об особом порядке совершения сделок с акциями и долями некоторых компаний, проводить свои закупки в закрытом режиме. На них распространяется действие постановления о закрытии информации о закупках госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями (ПП №301).

То есть, таким компаниям до конца текущего года запрещено публиковать информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, они должны проводить закрытые конкурентные закупки на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП) и не имеют права размещать информацию о своих контрактах в Реестре договоров ЕИС.

Как сообщалось, правительственное постановление №301 было принято весной 2022 года. Новые спецЭТП (ЭТП ГПБ – "Закупки.Стратег", которая является брендом специализированной секции ЭТП ГПБ, и казанское ООО "ЭТП РФ") начали действовать только осенью 2023 года.

Ранее участники рынка оценивали потенциал сегмента закрытых закупок госкомпаний приблизительно в 10 трлн руб.

По данным Федерального казначейства, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2024 году составил 21,6 трлн рублей против 19,5 трлн рублей в 2023 году. По оценкам участников рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным собственно ЕИС (без учета подсанкционных госкомпаний - ИФ), в прошлом году госкомпании подписали договоры на 9,4 трлн рублей (10,5 трлн рублей в 2023 году).

В начале 2024 года был принят ряд документов, ограничивающих свободное распространение информации о деятельности различных госкомпаний. В том числе президентский указ №221. Он включает в себя список компаний (носит закрытый характер - для служебного пользования), акции и доли которых могут приобретать российские юрлица путем определенных сделок. Перечень этих сделок, также под грифом ДСП, приводится в указе.

В открытой части указа говорится, что компании, в отношении акций и долей которых будет действовать особый порядок совершения операций, смогут не обнародовать обязательные к раскрытию данные. Аналогичное право распространяется на покупателей, а также на структуры, которые "прямо или косвенно" принадлежат компаниям из закрытого перечня.