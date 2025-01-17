Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе из-за непогоды

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за непогоды, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Графская пристань - Северная" приостанавливает движение", - говорится в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта на других направлениях также приостановлена из-за погодных условий.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.