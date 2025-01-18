Открытое горение ликвидировано на предприятии в Тульской области после атаки беспилотников

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ликвидации открытого горения горюче-смазочных материалов после атаки дронов на регион.

"Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано", - написал Миляев в своем телеграм-канале в субботу.

Подразделения МЧС продолжают проливку емкости, пострадавших нет, добавил губернатор.

Он также отметил, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены пять БПЛА.