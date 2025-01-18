Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тульской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Одоевском районе Тульской области, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области в телеграм-канале в субботу.

"На 61 километре автодороги Тула - Белев столкнулись легковушка и пассажирская маршрутка: шесть человек госпитализированы, еще четверым оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 08:45 в субботу.

Предварительно, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем "Нива", совершил столкновение с пассажирским автобусом "Мерседес", под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель "Нивы" и семь пассажиров автобуса. "Полученные травмы жизни и здоровью не угрожают", - отметили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются.