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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Времевка и Петропавловка в Донецкой народной республике, группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в результате наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петропавловка в ДНР.

Российские военные нанесли удар в ответ на действия Украины с применением ракет ATACMS, поражены объекты ВПК страны, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Цели удара достигнуты, все объекты поражены",- отметили в Минобороны РФ.

Согласно открытым данным, КБ "Луч" находится в Киеве.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили 83 украинских беспилотника.

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов.

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