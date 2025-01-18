РКН фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries из-за аварии в центре обработки данных

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксируют сбой в работе сервисов Wildberries, связанный с аварией в центре обработки данных (ЦОД), сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-служба ведомства.

"ЦМУ ССОП фиксирует сбой в работе сервисов Wildberries. Причина - авария на одном из ЦОДов", - говорится в сообщении.

"Специалисты Wildberries перераспределяют нагрузку по резервным ЦОДам, - добавили в РКН. - В ближайшее время работа сервиса будет восстановлена".