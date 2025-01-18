Минобороны заявило о потере Украиной более 210 военных за сутки на курском направлении

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 210 человек, российские военные отразили одну контратаку, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" отразили одну контратаку ВСУ.

Российские военные нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области", - заявили военные.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, за все время также уничтожены: 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.