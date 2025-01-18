Поиск

Минобороны заявило о потере Украиной более 210 военных за сутки на курском направлении

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 210 человек, российские военные отразили одну контратаку, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" отразили одну контратаку ВСУ.

Российские военные нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в районах 10 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Никольский, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области", - заявили военные.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, за все время также уничтожены: 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы
Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Анапы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ

Военная операция на Украине

Пожар возник на предприятии в Калужской области после попадания беспилотника

Что произошло за день: пятница, 17 января

РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Посол РФ в США не будет участвовать в церемонии инаугурации Трампа

Разлив мазута в Керченском проливе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Иноагентами признаны проект "Идите лесом" и шесть физлиц

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе260 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2119 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5715 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });