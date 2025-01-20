Власти Татарстана сообщили об атаке дронов на промпредприятия региона

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Татарстане произошла атака беспилотников на промышленные предприятия, обошлось без жертв и разрушений, сообщает пресс-служба главы республики.

"Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены", - говорится в сообщении.

Все предприятия работают в штатном режиме.

Росавиация ранее сообщала об остановке работы аэропортов Нижнекамска и Казани.