Мишустин утвердил стратегию развития системы госстатистики и Росстата

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство утвердило стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Стратегией "предусмотрено расширение перечня анализируемых показателей, использование инновационных технологий, включая искусственный интеллект, чтобы оперативно обрабатывать собираемые сведения".

"Реализация стратегии будет осуществляться по следующим базовым направлениям: выявление потребностей в информации, планирование и обеспечение качества статистических данных, совершенствование системы сбора, обработки и распространения статистических данных, цифровая трансформация Росстата и системы госстатистики, информационная безопасность и защита информации, кадровое обеспечение системы, развитие международного сотрудничества", - заявил Мишустин.

По его словам, особое внимание в документе уделяется снижению административной нагрузки на предприятия за счет сокращения ими первичной отчетности, а также укреплению кадрового потенциала Росстата.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что мероприятия по развитию отечественной статистики будут реализованы в рамках нацпроекта "Экономика данных".

Он отметил, что в документе предусмотрено снижение отчетной нагрузки на бизнес в 2 раза, исключение дублирования сбора первичных статистических данных органами власти, а также максимальное использование собранных государством данных.

По его словам, "цифровая аналитическая платформа" станет единым окном для распространения информации, которое объединит все этапы статистического производства - планирование, сбор, обработку и распространение.

"С помощью технологических решений как минимум в 1,5 раза сократятся сроки формирования статпоказателей, данные будут предоставляться пользователям в удобных форматах, в том числе с системой визуализации", - сказал Новак.