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Следующее в Астрахань судно из Ирана село на мель в Волго-Каспийском канале

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Следовавший из Ирана в Астрахань теплоход "Персиан София" в понедельник утром сел на мель на 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В Главное управление (МЧС) поступило сообщение о том, что на 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Персиан София", следовавший по маршруту порт Амирабад (Иран) - порт Астрахань. Экипаж в медицинской помощи не нуждается, запас продовольствия имеется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судовой ход не нарушен, разлива топлива и повреждения судна нет.

Волго-Каспийский морской судоходный канал соединяет участок реки Бахтемир (главный рукав в дельте Волги) и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Канал позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.

Каспийское море Иран Астрахань Волго-Каспийский канал МЧС РФ
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