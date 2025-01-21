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Назначен новый гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором аэропорта "Толмачево" (Новосибирск, входит в "Новапорт") назначен Константин Фуряев, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены 20 января.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что ранее Фуряев занимал должность финансового директора "Толмачево".

Наталья Силаева, которая временно исполняла обязанности гендиректора с августа прошлого года, остается работать внутри компании, пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2024 года заместитель гендиректора "Новапорта" Евгений Янкилевич, по совместительству возглавлявший новосибирский аэропорт, занял пост временно исполняющего обязанности главы холдинга. Врио гендиректора "Толмачево" стала Силаева.

"Толмачево" - один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В настоящее время располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами. В 2024 году он обслужил 9,3 млн пассажиров, что на 2,3% больше показателя 2023 года и является абсолютным рекордом за всю историю авиапредприятия.

Новосибирск Толмачево
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