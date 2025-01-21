Назначен новый гендиректор новосибирского аэропорта "Толмачево"

"Толмачево" - один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В настоящее время располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами. В 2024 году он обслужил 9,3 млн пассажиров, что на 2,3% больше показателя 2023 года и является абсолютным рекордом за всю историю авиапредприятия.