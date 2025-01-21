Повышение уровня соцподдержки семей в 2024 г. ощутили 27% опрошенных ВЦИОМ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (27%) в прошлом году заметили усиление мер социальной поддержки молодых семей, в том числе льготы для многодетных семей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

На вопрос социологов о том, как повлиял Год семьи (которым был объявлен 2024 год) на укрепление семейных ценностей, почти каждый третий (31%) ответил, что уместно говорить о положительном влиянии. Респондентов, придерживающихся противоположного мнения, оказалось в шесть раз меньше (5%), а почти каждый второй (48%) не заметил какого-либо влияния в этом плане.

По данным ВЦИОМ, каждый шестой россиянин (16%) затрудняется что-либо сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 декабря 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.