Нанесен удар по обеспечивающему работу предприятия ВПК Украины объекту энергетики

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям личного состава и техники ВСУ в 148 районах.