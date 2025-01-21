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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 270 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отразили контратаку ВСУ на курском направлении, потери украинских сил за сутки составили более 270 человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Старая Сорочина и Свердликово в Курской области.

В министерстве заявили, что самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по ВСУ в районе 17 населенных пунктов Курской области, а также в районе шести населенных пунктов Сумской области.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 53 600 военнослужащих, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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