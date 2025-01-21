Ушаков заявил, что разговор Путина и Си Цзиньпина не связан с инаугурацией Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Переговоры в формате ВКС лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Цзиньпина, состоявшиеся во вторник, не связаны с прошедшей накануне инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Она (видеоконференция - ИФ) совершенно не связана", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Помощник главы государства отметил, что "лидеры традиционно в начале года проводят или телефонный разговор, или обмен мнениями по видеосвязи".

По словам Ушакова, договоренность о видеосвязи по дате 21 января была достигнута еще в декабре.

"Мы в то время даже не пытались сопоставить эту дату с инаугурацией в Вашингтоне", - добавил помощник президента.