Поиск

Начальник Генштаба РФ посетил соединения группировки "Центр"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки "Центр", заслушал доклады командующего, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там сообщили, что Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении.

"На передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

"В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ во вторник распространило кадры, на которых глава Генштаба летит на вертолете, вручает награды отличившимся военнослужащим. На видео Герасимов проводит совещание, в котором, в частности, участвуют начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов ВС РФ Минобороны РФ Генштаб РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Открытый огонь на нефтебазе в Воронежской области потушен

Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые фрагменты мазута нашли после шторма на пляжах Анапы

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5737 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });