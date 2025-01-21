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Госдума приняла в I чтении законопроект о подземных гаражах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, дающий право владельцам подземных гаражей использовать расположенные над ними земельные участки, сообщает пресс-служба Росреестра.

"Законопроект необходим в целях защиты прав собственников подземных гаражей. Предлагается ввести такие понятия, как "наземные гаражи", "подземные гаражи" и "подземные гаражные комплексы". Также предусмотрена норма, по которой владельцы таких объектов смогут использовать земельный участок над гаражом для его ремонта - капитального или текущего. Это можно будет сделать в упрощенном режиме - на основании разрешения местной администрации. Процедура предоставления земельного участка и установление сервитута больше не понадобятся. Для получения разрешения достаточно заявления и схемы границ земель, которые хочет использовать заявитель", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого.

Он напомнил, что документ разработан в рамках исполнения постановления Конституционного суда, где говорится о необходимости устранить правовую неопределенность в части оформления прав на землю собственниками подземных гаражей.

В Росреестре уточнили, что законопроект также предусматривает дополнительные возможности для владельцев подземных гаражей с надземными конструкциями. Они смогут оформить в собственность земельный участок над таким объектом.

Кроме того, в нем есть меры по защите подземных гаражей. Так, правообладатели земельных участков, под которыми находятся такие объекты, не должны допускать их уничтожения, разрушения или повреждения.

Если законопроект примут окончательно, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума
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