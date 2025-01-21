Путин в разговоре с президентом Египта высоко оценил усилия Каира в сделке Израиля и ХАМАС

Лидеры рассмотрели ход реализации совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей", - говорится в сообщении.

Лидеры обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех ее граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности, отметили в пресс-службе.

"Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сообщает пресс-служба.

Там отметили, что во время разговора "подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений".

Позже представитель канцелярии египетского президента Мухаммед аш-Шенауи сообщил, что лидеры в разговоре "затронули региональные события, особое внимание уделив ситуации в секторе Газа", а также событиям в Сирии, Ливане, Судане и Ливии.

По его словам, украинский кризис стал еще одной темой обсуждений президентов Египта и РФ.