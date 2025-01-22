Туроператоры не фиксируют массовых заболеваний российских туристов в Таиланде

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Массовых обращений российских туристов в Таиланде из-за заболеваний гриппом и ОРВИ не поступало, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона - таиландские туркомпании", - говорится в сообщении.

Как напомнили в АТОР, все клиенты российских туроператоров, по закону, застрахованы. Страховой полис обеспечивает возможность получения консультации врача и иной медицинской помощи на отдыхе за рубежом.

"Случаи обращения с гриппом и ОРВИ в Таиланде за последние несколько недель единичны, госпитализаций с таким диагнозом не было, а картина по обращениям с жалобами на здоровье не отличается от статистики в таком же периоде прошлого года", - заявили ассоциации в "Евроинс Туристическое Страхование".

Ранее СМИ сообщали о росте случаев заболевания гриппом среди российских туристов в Таиланде, в особенности на Пхукете.