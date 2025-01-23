Путин проведет в режиме ВКС совещание с членами правительства и заседание набсовета АСИ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ и заседание набсовета АСИ, сообщила пресс-служба Кремля.

Основная тема обсуждения на совещании с членами правительства "результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности", говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и генпрокурор РФ Игорь Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов, сообщили в пресс-службе.

В тот же день Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Согласно сообщению пресс-службы, основной темой заседания станет стратегия развития агентства до 2030 года.