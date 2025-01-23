Поиск

Путин проведет в режиме ВКС совещание с членами правительства и заседание набсовета АСИ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ и заседание набсовета АСИ, сообщила пресс-служба Кремля.

Основная тема обсуждения на совещании с членами правительства "результаты совершенствования контрольно-надзорной деятельности", говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и генпрокурор РФ Игорь Краснов. Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов, сообщили в пресс-службе.

В тот же день Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Согласно сообщению пресс-службы, основной темой заседания станет стратегия развития агентства до 2030 года.

Владимир Путин правительство РФ набсовет АСИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Военная операция на Украине

Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Что произошло за день: среда, 22 января

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Суд в Кировской области отказался смягчить наказание Игорю Стрелкову

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5742 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });